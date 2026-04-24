Tesla анонсирует новый компьютер для автопилота

Компания Tesla анонсировала разработку нового поколения компьютера для автопилота AI4 Plus с вдвое большим объёмом памяти — 64 ГБ. Ожидается, что устройство выйдет в 2027 году и будет способствовать дальнейшему прогрессу системы полноценного автономного управления. Об этом сообщает портал speedme.ru.

Как сообщил Илон Маск, каждый из двух процессоров в составе AI4 Plus получит по 32 ГБ оперативной памяти вместо 16 ГБ в предыдущей версии. Суммарный объём памяти возрастёт до 64 ГБ, что обеспечит около 10% прироста производительности и пропускной способности. Производством новых чипов по-прежнему занимается компания Samsung. Обновление призвано преодолеть ограничения текущего поколения чипов при обработке сложных нейронных сетей.

Главным стимулом для модернизации стала нехватка вычислительных ресурсов для развития автопилота. Ранее Маск признал, что именно пропускная способность памяти оказалась «узким местом» для комплекта HW3, который не смог обеспечить полностью автономное вождение. Сейчас ставка делается на HW4, однако уже появились промежуточные версии, в частности AI4.5, что указывает на непрерывные доработки платформы.

Для многих владельцев электромобилей эта ситуация вызывает беспокойство. Первоначально компания заверяла, что HW3 полностью готов к автономному управлению, затем признала его недостаточным. Теперь подобные обещания звучат в связи с HW4. На фоне старых проблем Tesla планирует масштабное обновление миллионов автомобилей, что может обернуться самым дорогим проектом в истории бренда, ведь растущие мощности нейросетей требуют всё более производительного «железа», и его актуальность со временем может снова оказаться под вопросом.