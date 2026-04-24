Средняя цена китайского автомобиля выросла в РФ за четыре года на 30%

Средняя цена нового китайского автомобиля в январе - апреле текущего года составила 3,5 млн рублей, сообщил глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

© Российская Газета

Четыре года назад, в 2022 году, аналогичный показатель составлял примерно 2,7 млн рублей. Таким образом, за четыре года средняя стоимость китайского автомобиля, включая локализованные марки, базирующиеся на китайских моделях, увеличилась на 30%. Аналитик подчеркивает, что "это всего лишь 30%", то есть считает такой рост не чрезмерным.

В прошлом году средняя стоимость китайского автомобиля, рассчитанная по этой же методике (20 марок с максимальным объемом продаж), составляла 2,39 млн рублей. То есть прирост за первые четыре месяца текущего года составил +3,2%, комментирует Целиков. Для расчета аналитик использовал все объявления на трех классифайдах (9,5 млн шт) за период с января 2022 по апрель 2026 года.

