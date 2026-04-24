За переход дороги в неположенном месте грозит штраф

За переход дороги в неположенном месте пешеходу грозит предупреждение или штраф. Как рассказал в интервью RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, за данное нарушение, а также за движение на запрещающий сигнал светофора предусмотрена санкция в размере 500 рублей.

При этом, по его словам, ситуация серьезнее, если действия пешехода создали помехи транспорту.

«Здесь подключается ст. 12.30 КоАП со штрафом 1 тыс. рублей, а если по неосторожности причинен легкий или средней тяжести вред здоровью потерпевшего, сумма поднимается до 1,5 тыс. рублей», — пояснил эксперт.

Оформляют такие нарушения органы внутренних дел (в основном сотрудники ГИБДД и участковые уполномоченные). Фиксация возможна как лично инспектором, так и техническими средствами, добавил он.

Доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина Максим Поляков до этого предупреждал, что водитель может лишиться прав из-за кефира или кваса.

Если водитель превысит допустимую норму алкоголя из-за употребления кефира, кваса или спиртосодержащих конфет, это будет считаться опьянением и повлечет за собой наказание. По его словам, в судебной практике РФ по этому вопросу четкая позиция. За это по закону можно получить штраф в 45 тыс. рублей и лишиться прав на 1,5-2 года.

