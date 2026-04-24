Хэтчбек Leapmotor B05 добрался до Европы с топовым мотором

Марка Leapmotor раскрыла все характеристики свежего электрохэтча, адресованного Старому Свету. Там модель представлена с одним мотором и двумя вариантами батареи. В некоторых странах уже объявлены цены и ведется прием заказов.

Первый показ электрического хэтчбека Leapmotor провели в сентябре прошлого года, причем вовсе не в КНР, а в Европе – на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Так компания дала понять, что модель будет глобальной. Впрочем, дебютным рынком для хэтча с безрамочными дверями все же стал родной Китай, где он представлен под именем Lafa 5. Теперь марка полностью рассекретила евроверсию – за пределами Поднебесной электрохэтч известен как Leapmotor B05. Ну и напомним, что в Старом Свете интересы бренда представляет концерн Stellantis.

В основе хэтчбека лежит платформа LEAP 3.5, на которой также построены кроссовер Leapmotor B10 и седан Leapmotor B01. Габариты такие же, как у модели для Китая. Длина Leapmotor B05 равна 4430 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1520 мм, колесная база – 2735 мм. Хэтчбек по умолчанию имеет 19-дюймовые диски. Паспортный дорожный просвет евроверсии – 154 мм. Объем багажника B05 составляет 345 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда – 1400 литров. Дополнительного отсека под крышкой капота нет.

Среди особенностей дизайна экстерьера – фирменная для марки оптика с отдельными светодиодными «штрихами», выдвижные ручки дверей и «жалюзи» на заднем бампере. В салоне – приплюснутый руль, вертикальные боковые дефлекторы обдува, двухэтажный центральный тоннель, приборный экран на 8,8 дюйма и планшет мультимедиа диагональю 14,6 дюйма.

Как и в Китае, в Европе хэтчбек доступен исключительно с задним приводом. Европейцам Leapmotor B05 предложен с топовым электромотором мощностью 218 л.с. (240 Нм), тогда как на родине у модели еще есть версия со 180-сильным движком (175 Нм). Еврохэтчу положен аккумулятор емкостью 56,2 или 67,1 кВт*ч. С базовой батареей пятидверка проедет 401 км по циклу WLTP, с более емкой – 482 км.

Leapmotor B05 представлен в двух комплектациях – Life и Design, при этом вторая идет только со старшей батареей. В списке стандартного оборудования заявлены: упомянутые экраны, беспроводная зарядка, климат-контроль, семь подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топ-версия – это также панорамная крыша, подогрев руля и передних сидений, атмосферная подсветка интерьера. А вот лидар, который есть у Leapmotor Lafa 5 в Китае, в Европе для модели не предусмотрен даже за доплату.

Кое-где уже объявлены цены. Например, в Нидерландах Leapmotor B05 стоит от 25 995 евро (около 2,3 млн рублей по актуальному курсу). Для сравнения, электрохэтч Kia EV4 там же обойдется минимум в 37 495 евро (3,3 млн рублей).