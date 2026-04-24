В России официально появятся автомобили китайской марки Nio

Китайский автобренд Nio официально выйдет на российский рынок. Как сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили», поставки первых машин стартуют уже в этом году.

На первом этапе дилеры представят в России кроссоверы ES6 и ES8, а также флагманский седан ET9, сообщает канал.

Позже в гамму войдет Nio ES9 — самый крупный электрический кроссовер из Поднебесной.

Поставки первых машин стартуют в июле 2026 года через параллельный импорт. Однако к октябрю компания планирует получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и перейти к прямым официальным поставкам.