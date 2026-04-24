Geely отозвала в РФ более 17 тысяч автомобилей из-за топливного бака

В России объявлен отзыв 17 590 седанов Geely Emgrand, которые были проданы в период с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025 года. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной стала возможная деформация топливного бака. Уточняется, что из-за некорректной работы клапана вентиляции в крышке заливной горловины, в системе может возникнуть отрицательное давление (вакуум).

Для устранения неисправности при наличии повреждений будет бесплатно проведена замена топливного бака и определённых компонентов компонентов системы. При отсутствии деформации заменят только детали.

Ранее в России из-за парковочных датчиков отозвали 38 913 кроссоверов Geely Atlas, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».