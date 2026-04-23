Гибридный внедорожник iCaur V27 сертифицировали в России

Гибридный внедорожник iCaur V27 получил сертификаты соответствия для получения ОТТС (одобрения типа транспортного средства) и начала официальных продаж в РФ.

Как отмечают "Китайские автомобили", из документации следует, что iCaur V27 для России будут собирать в Китае.

Кроме того, модель получила сертификацию L3 от китайского исследовательского центра CATARC (China Automotive Technology and Research Center). Этот стандарт предполагает сертификацию для езды по бездорожью и включает тесты в экстремальных внедорожных условиях.

Серийное производство iCaur V27 в Китае стартовало в середине января. Для российского рынка кузов iCaur V27 получил комплексную защиту от коррозии. Доля оцинковки превышает 52%. Новинка также масштабно адаптирована к российским условиям. Среди прочего перекалибрована подвеска, увеличен клиренс, оптимизирована работа силовой установки на предмет эксплуатации в режимах низких температур.

Chery iCaur V27 - это последовательный гибрид с двухмоторной силовой установкой и полноприводными возможностями. Бензиновый 1,5-литровый двигатель работает здесь как генератор для зарядки аккумулятора. Совокупная отдача агрегатов версии 4х4 достигает 456 л.с. Тяговая батарея имеет объем 34,3 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет 210 км, в гибридном режиме - более 800 км.

Автомобиль имеет несущий кузов. На передней оси применена подвеска типа "Макферсон", сзади - "многорычажка".

Салон Chery iCaur V27 рассчитан на пять человек. Медиацентр с 15,4-дюймовым дисплеем поддерживает интеграцию устройств по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Предусмотрены беспроводная зарядка на 50 Вт, видеорегистратор, двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и пакет электронных "телохранителей".

iCaur V27 планируется вывести на российский рынок в течение 2026 года. Более точные сроки начала продаж пока не известны, как и ценовая политика компании, и условия гарантии.