Зачем BMW превратила 7 Series в наземный бизнес-джет и будет ли авто в РФ

Поставки новой BMW 7 Series в РФ стартуют по параллельному импорту.

© runews24.ru

Обновленный BMW 7 Series, который марка назвала«крупнейшим обновлением за всю историю», доберется до России по параллельному импорту, подтвердили в дилерских центрах «Рольф» и «Авилон».«Как только автомобили появятся у дилеров за рубежом, мы будем прорабатывать их поставки в Россию»,— пообещал Николай Иванов.

Обновленную «семерку» официально представили 22 апреля, публичный дебют состоится 24 апреля на Пекинском автосалоне.Производство флагмана наладят в Дингольфинге в июле, поставлять его в Европу начнут в том же месяце.Главные изменения — под капотом и в салоне. Бензиновая 740 xDrive выдает 400 л.с., дизельная 740d xDrive — 313 л.с., плагин-гибридные 750e выдают 490 л.с., а топовый M760e xDrive — 612 л.с.Чисто электрическая гамма i7 пополнилась версиями на 455, 544 и 680 л.с., аккумулятор на 112,5 кВт·ч обеспечивает до 728 км хода.

Салон превратился в цифровой кокпит с шестью экранами: широкий дисплей во всю ширину лобового стекла, 17,9-дюймовый центральный и 14,6-дюймовый для переднего пассажира, который можно использовать для видео и игр.Для второго ряда доступен 31,3-дюймовый экран с поддержкой видеозвонков по Zoom и HDMI-входом.

В Европе цены на 7 Series стартуют с 117 900 евро за 740 xDrive.В России автомобиль получит ощутимую наценку за счет пошлин, логистики и маржи дилера. Если учесть, что дорестайлинговые версии 7 серии и i7 на вторичном рынке предлагаются сейчас за 13-28 млн рублей, новый флагман вполне может превышать отметку в 20 млн рублей.

По данным «Автостата», в первом квартале 2026 года в Россию по альтернативным каналам ввезли 16 300 автомобилей, что на 160% больше, чем год назад. Доля параллельного импорта от всех новых иномарок впервые превысила 50%.

Продажи BMW за три месяца выросли на 91% до 3873 машин, половина из которых китайской сборки.Дилеры признают, что американские и европейские автомобили дорожают быстрее на фоне колебания курсов валют и логистических сложностей, но спрос на премиум-бренды пока удерживается за счет покупателей, которые устали от китайских альтернатив.Ждать роскошную новинку в российских салонах стоит ближе к осени, когда дилеры проработают все схемы поставки.

