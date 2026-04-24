В Екатеринбурге начали тестировать новые светофоры от «Швабе»

На улицах Екатеринбурга установили новые светофоры ДС7-Лайт, разработанные холдингом «Швабе», который входит в госкорпорацию Ростех. Тестовая эксплуатация продлится до конца 2026 года. Город получил 6 изделий, в ближайшее время в регион направят еще 20 единиц. Производит оборудование Уральский оптико-механический завод.

Специалисты будут оценивать, как новая светотехника влияет на пропускную способность перекрестков и безопасность дорожного движения. Конструкция ДС7-Лайт позволяет оснащать их модулями управления, анимированной индикацией и звуковым оповещением для слабовидящих пешеходов. Светофоры могут стать частью интеллектуальной транспортной системы.

Новые модели легче по весу, дешевле предшественников, проще в эксплуатации и потребляют значительно меньше электроэнергии. Ранее более 700 светофоров предприятия уже установили в нескольких регионах России и городах стран СНГ.