Пункты медосмотра водителей предложили открывать на заправках и вокзалах

Почти 80 процентов водителей такси не проходят обязательные медицинские и технические осмотры, а 60 процентов пассажиров не готовы оплачивать связанные с обязательными осмотрами издержки, показал опрос, с результатами которого ознакомилась «Парламентская газета». В Объединении самозанятых России предложили разделить требования к частным водителям и работникам таксопарков, а в Общественном совете по развитию такси считают, что нужно расширить практику проведения телемедицинских осмотров и оборудовать пункты в местах круглосуточного доступа для водителей.

Требования не исполняются

После вступления в силу 1 сентября 2023 Федерального закона «О такси» обязательные ежедневные медицинские и технические осмотры распространили на всех участников рынка, включая частных водителей на личных автомобилях. Эти требования изначально проектировались для профессиональных таксопарков с собственной инфраструктурой — штатными или привлекаемыми по договору медиками и механиками, системой путевых листов. Однако закон уравнял всех перевозчиков.

В распоряжении «Парламентской газеты» оказались результаты аналитического исследования, посвященного обязательным ежедневным предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам водителей, а также предрейсовым техническим осмотрам транспортных средств в сфере такси. Опрос, инициированный зампредом Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергеем Лисовским, проводился в два этапа: в 2025 году в нем приняли участие 1,3 тысячи водителей и 1,2 тысячи пассажиров из Москвы и Московской области, а в 2026-м — 14,9 тысячи водителей и 17,9 тысячи пассажиров из разных регионов.

Выяснилось, что 79,5 процента водителей не проходят обязательные осмотры вовсе. Лишь 10,3 процента делают это постоянно. Главная причина — нерегулярный характер работы: 42,9 процента указали, что возят пассажиров в режиме подработки и не могут проходить осмотры каждый день.

Почти 40 процентов участников исследования считают осмотры формальностью, не влияющей на безопасность. Еще 28,3 процента респондентов отметили отсутствие доступной инфраструктуры для прохождения осмотров.

Сложившаяся ситуация стала возможной благодаря тотальному отсутствию контроля, прокомментировал результаты опроса Сергей Лисовский. «Никто не проверяет, прошел водитель осмотр или нет, — сказал он «Парламентской газете». — Нет системы фиксации, нет штрафов для частников за пропуск, нет работающего надзора. Требование есть — ответственности и контроля нет. Это прямо стимулирует игнорирование нормы».

Гибкий подход к бомбилам

Полученные данные не случайны, считают в Объединении самозанятых России (ОСР), ведь больше 60 процентов водителей работают не на постоянной основе. Из них 43,1 процента подрабатывают несколько раз в неделю, 17 процентов — еще реже. Для этих людей ежедневные осмотры — организационно неисполнимое и экономически несоразмерное требование, отметил глава ОСР Иван Литвинов.

«Существующая система не работает как инструмент безопасности для частных водителей на личных автомобилях, осуществляющих нерегулярные перевозки, и воспринимается большинством участников рынка как формальность», — сказал «Парламентской газете» Литвинов. При этом больше 60 процентов пассажиров не готовы оплачивать связанные с обязательными осмотрами издержки, добавил он.

Полученные данные, по мнению эксперта, указывают на необходимость выделения водителей, для которых перевозки являются эпизодической деятельностью или подработкой, в отдельную категорию с особым режимом регулирования.

«Для этой категории участников рынка необходим более гибкий, реалистичный и адекватный режим регулирования, который сохраняет контроль за безопасностью без избыточных и неисполнимых формальных требований», — заключил Иван Литвинов.

Цифровизацией по обязательствам

Наличие проблем с прохождением предрейсовых и послерейсовых медосмотров, а также предрейсового технического контроля подтвердили в Общественном совете по развитию такси. В объединение входят таксопарки большинства российских регионов.

Вопрос обсуждается не первый год, сказала «Парламентской газете» руководитель совета Ирина Зарипова. Основная причина нарушений, по ее словам, это недостаточная инфраструктура для выполнения требований, особенно в регионах.

«Водители такси работают в разное время суток, включая ночные часы, при этом во многих городах просто отсутствуют круглосуточные пункты медицинских и технических осмотров, — подчеркнула эксперт. — В результате перевозчики физически не всегда имеют возможность соблюдать действующие нормы».

Отмену требований даже для самозанятых водителей в совете не поддержали, поскольку обязательства водителей напрямую связаны с безопасностью перевозок. Вопрос должен решаться не через ослабление контроля, а через его модернизацию, указала Зарипова.

«Необходимо адаптировать существующую систему к современным условиям работы отрасли, — сказала она, — в первую очередь за счет развития цифровых решений, таких как дистанционные медицинские осмотры с использованием телемедицинских комплексов. Такие точки могут размещаться в местах круглосуточного доступа для водителей — на автозаправках, вокзалах, в аэропортах и других местах».

Такой подход может быть и в части технического контроля. Современные автомобили оснащены системами самодиагностики и контроля за узлами, поэтому действующие регламенты, сформированные десятилетия назад, требуют пересмотра, добавила Ирина Зарипова.