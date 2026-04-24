Honda объявила о старте продаж Civic e:HEV RS в Японии

© Колеса.ру

Японская марка выпускает одну из своих самых известных моделей – Honda Civic – с 1972 года, а актуальное, одиннадцатое по счёту поколение дебютировало в 2021-м. Обновление модель пережила в 2024-м, премьера прошла в США. На домашнем рынке Civic доступен только в кузове хэтчбек, хотя в других странах есть ещё и седан. Теперь семейство модели, предназначенной для Японии, расширилось за счёт новой «подогретой» версии.

Напомним, в Японии ещё в августе 2024 года была представлена версия Honda Civic RS, под капотом у которой располагается 1,5-литровая турбочетвёрка мощностью 182 л.с., работающая в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Теперь на домашний рынок выходит новая модификация – Civic e:HEV RS.

Прототип этой новинки был представлен в рамках Токийского автосалона в начале текущего года. Теперь компания показала серийную версию и объявила о том, что дилеры в Японии начали собирать предзаказы на эту модификацию. Honda Civic e:HEV RS оснащается гибридной установкой (без возможности подзарядки от электросети), в её основе лежит 2,0-литровый атмосферник, работающий в тандеме с двумя электромоторами, совокупная отдача равна 184 л.с.

Как отметили в компании, новая гибридная модификация Civic RS получила систему S+ Shift, которая симулирует переключение передач с помощью подрулевых лепестков. Напомним, она дебютировала на трёхдверном хэтчбеке Honda Prelude, который был представлен в начале осени 2025 года. Ещё Civic e:HEV RS досталось спортивное шасси с более жёсткими пружинами и перенастроенными амортизаторами.

Новой пятидверке положены узнаваемые элементы оформления RS-версии – 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, более агрессивный передний бампер, затемнённые фары, «говорящие» шильдики, расположенные на радиаторной решётке и корме. Помимо этого, опционально доступны дополнительные спортивные аксессуары. В списке Honda Access числятся: антикрыло, устанавливаемое на корме, спойлер в виде «утиного хвоста», а также иные сплиттер и диффузор на бамперах.

Интерьер выполнен в тёмной гамме, которая щедро разбавлена красными акцентами, в том числе в виде контрастной прострочки на сидениях, дверных картах и рулевом колесе. Также на центральной консоли имеется специальная кнопка, активирующая систему Honda S+ Shift. Когда она не активирована, подрулевые лепестки позволяют регулировать уровень рекуперативного торможения.

Стоимость Honda Civic e:HEV RS в Японии равна 4 660 000 иен, что эквивалентно примерно 2,21 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, цена Honda Civic RS с 1,5-литровой турбочетвёркой и механикой сейчас составляет 4 398 900 иен (около 2,09 млн рублей).