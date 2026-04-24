Представлен Volkswagen ID. Era 9X: 510 сил и салон с 27 динамиками

Новый гибридный кроссовер Volkswagen ID. Era 9X, дебютировавший на автосалоне в Пекине, имеет необычный для марки экстерьер, который уже знаком по специальным моделям для китайского рынка, например, ID. Unyx 08. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Автомобиль оснащается двумя электромоторами и 1,5-литровым бензиновым двигателем-генератором. Суммарная мощность составляет 496 лошадиных сил для версий Pro и Max, а топовая Ultra развивает 510 сил. Запас хода на электротяге достигает 406 км у Ultra, в смешанном режиме — до 1651 км.

Шестиместный салон выполнен по схеме 2+2+2 с множеством дисплеев и отсутствием физических кнопок. Второй ряд оборудован креслами с эффектом невесомости, аудиосистемой с 27 динамиками, потолочным экраном на 21,4 дюйма и электроприводом складывания третьего ряда.

Среди вспомогательных систем — Momenta R7 с функцией NOA для автономного вождения, использующая лидар, 12 камер, 12 ультразвуковых и один миллиметровый радар.