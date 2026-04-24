Volkswagen показал электрический кроссовер с лидаром ID.Aura T6

На автосалоне в Пекине дебютировал электрический кроссовер Volkswagen ID.Aura T6, построенный на новой архитектуре CEA, предназначенной исключительно для «зелёных» моделей. Этот автомобиль ориентирован на китайский рынок и относится к крупному семейному сегменту. Несмотря на то, что производитель пока раскрыл лишь дизайн экстерьера, уже ясно, что это динамичный SUV с вытянутым кузовом, узкими фарами и светодиодной оптикой. Электрокар оснащается лидаром на крыше и интеллектуальной ассистирующей системой CoreDrive, разработанной совместно с Horizon Robotics, что обеспечивает продвинутые функции помощи при движении по трассе и в городе. Спереди и сзади установлены светодиодные полосы, а подсвеченный логотип завершает облик. 32CARS.

© Volkswagen

Платформа CEA предполагает полный отказ от двигателей внутреннего сгорания и акцент на цифровую интеграцию. Данные о силовой установке пока не объявлены, но по классу модель может конкурировать с BYD Tang, Nio ES6 и Li Auto L-серии. Volkswagen рассчитывает догнать местных производителей за счёт комбинации жёсткого обеспечения, такого как лидар, и программной платформы.

Информация о выходе этого электрокроссовера за пределами КНР отсутствует, однако теоретически он может быть ввезён по параллельному импорту.