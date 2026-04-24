В Пекине прошла премьера нового Lixiang L9 Livis

Пекинский автосалон открыл свои двери, и одной из его премьер стал Li Auto L9 Livis, анонсированный в начале года.

© Российская Газета

Обновленный кроссовер - самая дорогая модель в линейке бренда. Его отличает двухцветный кузов с изящной золотистой полосой, обновленные дверные ручки, утопленные в дверь по новым стандартам безопасности, стильные задние фонари и 22-дюймовые колесные диски.

Автомобиль оборудован двумя 5-нанометровыми чипами Mach 100 суммарной производительностью до 2560 TOPS. Это позволяет реализовать систему автономного вождения уровня L3, где машина может передвигаться самостоятельно в большинстве ситуаций под контролем водителя.

L9 Livis также получил новую активную подвеску с индивидуальной регулировкой каждого колеса, систему электрического механического торможения (EMB) и перенастроенное рулевое управление.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России появится новая автомобильная марка.