В Новосибирске представили стальных коней для сибирского бездорожья

С 23 по 26 апреля в «Новосибирск-Экспоцентре» развернулась крупная выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм». Особое внимание гостей, привыкших к суровым условиям сибирского бездорожья, привлекла зона, посвящённая вездеходной технике. Наш корреспондент ознакомился с экспозицией и выделил наиболее интересные модели снегоходов и квадроциклов, которые отлично подходят для покорения заснеженных просторов и труднопроходимых маршрутов.

В выставочном павильоне посетители с интересом изучают технику, способную пройти там, где обычный внедорожник окажется бессилен. Производители делают акцент на высокой мощности и безотказности своих машин.

Одним из первых экспонатов, привлекающих взгляд, стал утилитарный снегоход IRBIS SK600PRO. Эта модель предназначена для серьёзных задач. Оснащённый 22-сильным четырёхтактным двигателем объёмом 622 куб. см и длинной гусеницей (около 3,7 м), он обеспечивает отличную проходимость по глубокому снегу. Максимальная скорость в 60 км/ч и топливный бак на 18 литров делают его надёжным помощником для любителей охоты и рыбалки.

Совсем другой подход демонстрирует снегоход 2026 SUMMIT X. Производитель позиционирует его как самый манёвренный и предсказуемый аппарат для глубокого снега и экстремальных трасс. Это уже не просто утилитарная машина, а спортивный снаряд для фрирайда, рассчитанный на опытных райдеров, ищущих сложные маршруты.

Не меньший интерес вызывает и колёсная техника. Так, двухместный квадроцикл BRC X-Terra 1000 поражает своими характеристиками: 92 л. с., вариатор и карданный привод. Модель оснащена электроусилителем руля и мощной лебёдкой (3500 фунтов), что позволяет использовать её как полноценное средство спасения в походных условиях.

Внушительно выглядит и квадроцикл 2026 OUTLANDER MAX LIMITED. С двигателем мощностью 101 л. с. он напоминает космический корабль для бездорожья. Среди его особенностей — 10,25-дюймовый сенсорный дисплей, адаптивная подвеска Smart-Shox и трёхрежимный усилитель руля. Грузоподъёмность на буксире достигает 750 кг.

Не остался без внимания и квадроцикл 2026 COMMANDER XT-P. Его 1000-кубовый двигатель обладает достаточным запасом мощности для самых сложных задач. Модель оснащена крупными 30-дюймовыми шинами на бедлок-дисках, 7,6-дюймовым цифровым дисплеем, лебёдкой на 4500 фунтов и жёсткой крышей, что делает её готовым решением для серьёзных экспедиций.

Выставка продолжит свою работу до 26 апреля. У всех желающих есть возможность не только увидеть современные образцы техники, но и сравнить их характеристики, чтобы подобрать идеального «железного коня» для будущих приключений или отдыха.