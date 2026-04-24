Zeekr показал 8X с разгоном быстрее Porsche Cayenne

На выставке в Пекине дебютировал новый гибридный кроссовер Zeekr 8X, способный выдавать до 1401 лошадиной силы. За 38 минут в Китае на модель оформили 10 тысяч предзаказов. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Автомобиль имеет длину 5,1 метра и колёсную базу 3069 миллиметров, предлагается с пяти- или шестиместным салоном. Внешне он отличается массивной решёткой радиатора с вертикальными ламелями и узкой светодиодной оптикой, что создаёт агрессивный образ.

В основе лежит параллельная гибридная силовая установка с двухлитровым бензиновым двигателем. Версия Max с двумя электромоторами развивает 898 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды. Флагманское исполнение Dawn оснащено тремя электромоторами мощностью 1401 л.с., что позволяет ускоряться до сотни за 2,96 секунды — показатели на уровне суперкаров. Батарея емкостью 70 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 330 километров, в базовых версиях установлен аккумулятор на 55 кВт·ч.

Соперниками новинки названы Li Auto L9, BYD Yangwang U8 и премиальные SUV от Nio, однако по мощности Zeekr 8X превосходит их, фактически формируя новый сегмент гипер-кроссоверов. Этот автомобиль демонстрирует, что китайские бренды теперь создают внедорожники с характеристиками спорткаров, что становится нормой для массового премиум-рынка.