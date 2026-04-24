Nissan показал стратегический кроссовер NX8 с запасом хода до 650 км. Новый Nissan NX8 построен на архитектуре Tianyan 2.0 с 800-вольтовой системой. Длина автомобиля составляет 4870 мм, колёсная база — 2917 мм. Модель будет доступна в двух версиях: полностью электрической с запасом хода до 650 км и с удлинителем запаса хода (EREV), способным преодолеть до 310 км на электротяге и оснащённым бензиновым генератором.

© Motor.ru

В оснащение входят два 15,6-дюймовых экрана на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8295P, а также система автопилота Momenta, поддерживающая функцию NOA как в городе, так и на трассе.

Старт продаж в Китае объявлен по цене от 150 тысяч юаней (примерно 1,76 млн рублей). Как заявили в Nissan, NX8 стал первым плодом стратегии «В Китае, для Китая и для мира»: ключевые компоненты, включая батареи CATL, поставляют местные партнёры.

По данным Rucars, младшая версия электромобиля получила электромотор мощностью 292 л.с. (310 Нм) и 400-вольтовую литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 73 кВт·ч с зарядкой 3C. Такой кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,1 секунды, а его запас хода по циклу CLTC достигает 580 км. Для восполнения энергии с 30 до 80% требуется всего 12 минут.

В двух топовых версиях используется 800-вольтовая батарея на 81 кВт·ч с поддержкой зарядки 5C. Пиковая отдача достигает 340 л.с., запас хода составляет 630−650 км, а разгон до «сотни» ускоряется до 6,7 секунды. Восполнение энергии с 30 до 80% занимает 10 минут.