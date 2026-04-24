Новый флагманский внедорожник Hongqi показали на Пекинском автосалоне

Бренд Hongqi представил на открывшемся Пекинском автосалоне свой новый флагманский внедорожник, официальное название которого объявят уже сегодня.

Дизайн SUV выполнен в традиционном для внедорожников стиле: массивные пластиковые накладки на колесных арках, прямоугольная светодиодная оптика, плоская крыша и вертикальная решетка радиатора. Размеры автомобиля составляют 5120 мм в длину, 2050 мм в ширину и 1960 мм в высоту, при этом колесная база равна 2900 мм. Новинка оснащена стандартными дверными ручками и датчиками Lidar, установленными на крыше. Передняя часть машины украшена крупной решеткой радиатора с вертикальными планками.

Hongqi P567 (кодовое название SUV) представляет собой гибридный автомобиль с увеличенным запасом хода, оснащенный 2-литровым турбированным двигателем. Силовая установка не передает крутящий момент на колеса, а приводит в движение аккумулятор и четыре электродвигателя, суммарная пиковая мощность которых составляет 620 кВт (831 л.с.), а максимальный крутящий момент достигает 1320 Нм. В смешанном цикле автомобиль способен проехать до 1350 км без дозаправки.

Следует отметить, что в прошлом году Hongqi организовала конкурс на лучшее название для этой модели. Победителем стал вариант Hongqi 1927, который отсылает к году создания Китайской Красной армии, хотя официального подтверждения пока не последовало.

