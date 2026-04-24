Hongqi показал концепт-кар S Concept: китайский ответ премиум-купе

Китайская марка Hongqi, известная своими респектабельными седанами для высшего руководства, представила на Пекинском автосалоне концептуальное купе S Concept, которое кардинально меняет представление о бренде. Этот низкий спорткар с плавной линией крыши, узкой светодиодной оптикой и массивными воздухозаборниками демонстрирует переход от строгого стиля к более динамичному и эмоциональному дизайну. Как отмечают обозреватели, такой шаг связан с падением продаж компании: в первом квартале 2026 года реализация в Китае сократилась на четверть, до 75 000 машин. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Задняя часть концепта выполнена в духе современных электрических спорткаров: сплошная светодиодная полоса, активный спойлер и развитый диффузор. Аэродинамичный профиль с крупными колёсами и минимальными свесами усиливает впечатление. Интерьер полностью цифровой — большой дисплей, необычная архитектура передней панели, премиальные материалы и элементы с космическими визуальными эффектами.

Хотя S Concept пока остаётся шоу-каром, он отражает стратегию Hongqi, основанной в 1958 году, которая стремится стать глобальным премиум-игроком. Компания развивает разные направления: традиционные ДВС, гибриды, электрокары и спортивные концепты. Параллельно существует линейка Golden Sunflower с ценами от 140 тыс. долларов.