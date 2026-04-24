Обновленный Tank 700 показали в Пекине в топовом гибридном исполнении

Обновленный внедорожник Tank 700 дебютировал на Пекинском автосалоне в топовом гибридном исполнении Hi4-Z.

Во внешности большого "рамника" теперь больше спортивных ноток, как и агрессивных фасок и кузовных граней. На крыше и "корме" установлены аэродинамические направляющие. Новое "оперение" вылилось в увеличение внешних размеров. Длина выросла с 5090 до 5105 мм, высота - с 1952 до 1985 мм. Еще одна особенность - лидар на крыше - указание на то, что в оснащение входит автопилот Coffee Pilot Ultra.

Представленная гибридная версия Hi4-Z получила установку на основе 2-литрового турбомотора (252 л. с.) и двух электродвигателей. Один из них (на 292 л. с.) встроен в трансмиссию, второй (на 326 л. с.) смонтирован на задней оси. Суммарная мощность установки составляет 863 л. с. Емкость тяговой батареи заявлена на уровне 59,05 кВт·ч. Запас хода на элеткротяге составляет 190 км, общая дальнобойность - 1191 км.

На разгон до 100 км/ч у крупного и не легкого авто уходи при этом всего 5,6 секунды, а расход топлива не превышает 1,16 л/100 км при полностью заряженной батарее и 8,45 л, когда аккумуляторы разряжены.

В салоне в ходе рестайлинга селектор трансмиссии был перенесен на рулевую колонку. На место широкоугольного тачскрина (16,2 дюйма) медиасистемы пришел 15,6-дюймовый аналог. На втором ряду установлены потолочный монитор на 17,3 дюйма и 7-дюймовый экран в подлокотнике. Был переработан также центральный тоннель, установлен новый блок управления полноприводной трансмиссией с крупными физическими кнопками и тумблерами. Модифицированы также вещевые ниши и площадки беспроводной зарядки. Все сиденья в салоне имеют функции подогрева, вентиляции и массажа.

В Китае на обновленный Tank 700 уже открыт прием заказов. Цены начинаются с 438 тысяч юаней (примерно 64 тысячи долларов).