Cadillac обновил CT5 и CT5-V Blackwing

На Пекинском автосалоне 2026 года дебютировали обновлённые Cadillac CT5 и его топ-версия CT5-V Blackwing, ориентированные на китайский рынок. Эти модели продолжают традицию мощных американских спортседанов. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© соцсети

Флагманская версия Blackwing оснащается 6,2-литровым компрессорным двигателем V8 с отдачей 668 лошадиных сил и 893 Нм крутящего момента. Автомобиль предлагается с 6-ступенчатой механической или 10-диапазонной автоматической коробкой передач, привод — задний с самоблокирующимся дифференциалом. До 100 км/ч машина разгоняется за 3,7 секунды, максимальная скорость составляет 322 км/ч.

Базовый Cadillac CT5, хоть и уступает Blackwing в производительности, отличается современными турбомоторами и богатым оснащением. Интерьеры обеих версий выполнены из премиальных материалов, оборудованы продвинутой мультимедийной системой, а также доступны для персонализации, позволяя клиентам подобрать индивидуальные цветовые решения и отделку.