Hyundai представил IONIQ V: 800-вольтовая зарядка и 27-дюймовый дисплей

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил на Пекинском автосалоне электрический седан IONIQ V, который стал первой моделью нового суббренда IONIQ, выведенного на китайский рынок. Автомобиль построен на платформе E-GMP с 800-вольтовой архитектурой, что обеспечивает быструю зарядку и высокую эффективность. Габариты новинки — 4900 мм в длину, что соответствует крупному седану.

IONIQ V создавался в рамках стратегии Hyundai, ориентированной на Китай, с участием местного дизайн-центра и интеграцией разработок китайских технологических компаний, включая системы автопилота и цифровые сервисы. Модель сочетает глобальные технологии и локальные решения от дизайна до программного обеспечения.

Дизайн IONIQ V отличается аэродинамичным кузовом с многогранной пластикой, раздельной светотехникой и фирменными «световыми клинками». В салоне установлен 27-дюймовый 4K-дисплей, проекционный HUD и атмосферная подсветка, создающие современное цифровое пространство.

На рынке новинка будет конкурировать с Tesla Model 3, BYD Seal и другими передовыми китайскими электромобилями. Hyundai делает ставку на сочетание глобального качества и локальной цифровой экосистемы, что, по мнению компании, станет ключевым фактором успеха в Китае.