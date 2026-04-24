Экран вместо салона: немцы решили играть по китайским правилам

Новый электрический кроссовер Audi E7X, представленный на автосалоне в Пекине, демонстрирует стремление немецкого бренда закрепиться в премиум-сегменте. Модель оснащена 59-дюймовым панорамным экраном, который объединяет приборную панель и мультимедиа, а также 900-вольтовой архитектурой. Запас хода до 751 км обеспечивается батареей на 109 кВт·ч. 32cars.

В салоне, максимально приближенном к концепту, установлен чип Snapdragon 8295, управляющий системой AUDIOS с голосовым ассистентом и поддержкой OTA-обновлений. Силовая гамма включает одномоторную версию (300 кВт) и два электродвигателя мощностью 200+300 кВт, разгон до 100 км/ч — 3,97 секунды. Технические характеристики дополняют лидар, электронные зеркала и ассистент водителя от Momenta.

Ауди E7X длиной 5049 мм с колесной базой 3060 мм конкурирует с крупными премиальными кроссоверами нового поколения. Производитель подчеркивает цифровой опыт и интеллектуальные функции, позиционируя автомобиль как мультимедийную платформу.