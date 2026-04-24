В городах РФ будет расти число платных парковок

В российских городах в ближайшие годы неизбежно расширение зон платных парковок, так как они позволяют значительно улучшить ситуацию с загруженностью улиц, особенно в городских исторических центрах. Также они помогают решить проблему строительства новых районов, которые часто не учитывают требования к числу стоянок, объяснил автоэксперт, главред журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он напомнил, что активно создаются новые платные парковки в Москве, Московской области, других городах.

«Это, наверное, в какой-то степени неизбежно по банальной причине — на всех парковочных мест не хватает, — пояснил Кадаков. — Если мы берем центры, особенно крупных городов, то, конечно, они возникли и архитектурно сложились в стародавние времена, когда либо автомобилей не было, либо никто не предполагал, что когда-то их будет такое количество».

При этом зачастую платные парковки создают даже там, где в них нет необходимости — это связано с тем, что они приносят бюджету доход, отметил эксперт. В пример он привел ситуацию, когда сначала на определенной территории появляется платная парковка, а потом водители начинают оставлять машины на бесплатных зонах. В итоге там устанавливают знаки «Парковка запрещена», штрафуют автовладельцев за нарушения. Для предотвращения въезда во дворы устанавливают шлагбаумы.

«На этом очень хорошо поднимаются все, от производителей знаков и шлагбаумов до операторов, — объяснил автоэксперт. — А автомобилистам, конечно, становится тяжело. Поэтому пока конца и края у этого процесса не видно».

По мнению Кадакова, эффект от создания платных парковок, однако, нельзя считать однозначно положительным или отрицательным, так как есть в этом и плюсы, и минусы. В том числе такие стоянки позволили исключить случаи «вакханалии», когда машины оставлялись везде, где попало, включая газоны. Города стали выглядеть более опрятно, администрирование парковочного пространства сыграло в пользу более цивилизованной организации пространства, заключил эксперт.

До этого в Минтрансе Подмосковья сообщили о создании платных парковок еще в восьми городах региона. По данным ведомства, на 11 региональных дорогах будет организовано 475 машиномест с учетом мест для инвалидов. Новые парковки появятся в Балашихе, Домодедове, Дмитрове, Ивантеевке, Зарайске, Озёрах, Пушкино и Серпухове. Все средства, полученные с платных парковок, реализуют в работах по благоустройству и организации дорожного движения в городских и муниципальных округах.

Ранее в Госдуме обратились к регионам по поводу платных парковок.