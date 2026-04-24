В России вновь выберут лучших автодилеров страны

В России в десятый раз подведут итоги национальной премии "Автодилер года 2026". Авито Авто и аналитическое агентство АВТОСТАТ уже принимают заявки на юбилейную премию.

В рамках мероприятия будут оцениваться как ключевые бизнес-показатели дилерского бизнеса, так и качество работы с клиентом, складом и цифровыми каналами. Для участия в номинациях, связанных с продажами новых автомобилей, автомобилей с пробегом и сервисных услуг, дилерам необходимо подать заявку в агентство «Автостат». При оценке учитываются объемы продаж, выручка, эффективность команды и динамика роста.

По номинациям, связанным с клиентским опытом и эффективностью закупок, автоматически рассматриваются дилеры, которые в период оценки показателей активно работают на «Авито Авто» и в «Автохабе». Здесь внимание уделяется качеству коммуникации с клиентами, рейтингу, скорости обработки обращений, а также эффективности управления складом и закупками.

В рамках этих и других номинаций будут определены лучшие автодилеры, автобренды и группы компаний. Прием заявок продлится до 30 апреля. Победителей наградят 18 июня в Москве. Финалисты премии "Автодилер года 2026" будут опубликованы на страницах журнала Forbes.

"Дилеры - главное звено автомобильного рынка. Премия "Автодилер года" - способ сказать им спасибо и дать то, что действительно работает: честную оценку, равные условия для официальных и независимых игроков и статус, который видят миллионы покупателей", - комментирует директор агентства "АВТОСТАТ" Сергей Целиков.

За десять лет событие "Автодилер года" стало для рынка не просто профессиональной наградой, а знаком отраслевого признания. Премия выделяет дилеров, которые не только показывают достойные бизнес-результаты, но и задают ориентиры для рынка. Масштаб проекта подтверждают и итоги прошлого сезона: организаторы оценили около 2,5 тыс. дилеров, проанализировали более 6 тыс. анкет и вручили 54 награды официальным и независимым представителям индустрии.

За время с первой премии "Автодилер года" рынок и дилерский бизнес заметно выросли с точки зрения качества сервиса и клиентского опыта. Усилилась конкуренция за клиента, а вместе с ней - требования к скорости, прозрачности и точности работы на всех этапах сделки. Ключевым драйвером этих изменений стала цифровая трансформация, которая перестроила и внутренние процессы дилеров, и сам клиентский путь в автобизнесе. Сегодня эффективность все чаще определяется не только объемом продаж, но и качеством коммуникации, скоростью обработки обращений, умением работать с онлайн-каналами, складом и данными.

В результате цифровизации изменилось и поведение покупателей: все больше этапов выбора автомобиля переходят в онлайн - уже более 85% пользователей этот путь в цифровой среде. Это повлияло и на формат коммуникации с дилерами. Так, после появления чатов в конце 2016 года их использование на платформе выросло в 3,5 раза - с 19% аудитории в первом квартале 2017 года до 67% сегодня.

Середина 2020-х стала периодом активного внедрения ИИ в автобизнесе. У дилеров появились решения, которые автоматизируют работу с трафиком, помогают находить "серые" зоны в коммуникации с клиентами и точнее управлять продажами.