Audi S5 Avant дебютировал в Пекине

Спортивный универсал Audi S5 Avant дебютировал на публике в рамках Пекинского автосалона. Под капотом новинки расположился 3,0-литровый турбированный V6 мощностью 367 лошадиных сил и крутящим моментом 550 Нм. В паре с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода quattro агрегат обеспечивает разгон до сотни за 4,5 секунды, что ставит модель в один ряд с такими соперниками, как BMW M340i Touring и Mercedes-AMG C43 Estate. При этом Audi делает ставку на гармоничное сочетание управляемости, комфорта и повседневной практичности.

Экстерьер автомобиля выполнен в соответствии с актуальным дизайном бренда: выделяется крупная решётка радиатора с сотовой структурой, узкие матричные фары и агрессивный передний бампер. Корма получила OLED-фонари с динамической анимацией и спортивный диффузер с четырьмя выходными патрубками выхлопа. Также модель оснащена технологией 48-вольтового мягкого гибрида, повышающего топливную эффективность и плавность работы силового агрегата.

Появление Audi S5 Avant на фоне засилья кроссоверов подтверждает приверженность марки к созданию «заряженных» универсалов, способных предложить высокую динамику без ущерба для практичности. Новинка демонстрирует, что в эпоху электромобилей и SUV остаётся спрос на автомобили, сочетающие скорость, комфорт и вместительность без компромиссов.