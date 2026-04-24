Nissan показал в Пекине седаны N6 и Teana

Модель N6 стала первым в истории марки подзаряжаемым гибридом (PHEV) для китайского рынка. Длина автомобиля составляет 4835 мм, колёсная база — 2815 мм. Силовая установка включает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 100 л.с. и электромотор на 201 л.с. Тяговая литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 21,1 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 130 км по циклу CLTC, а расход топлива около 4,4 л/100 км делает седан экономичным для ежедневных поездок.

© Motor.ru

В Китае цены на Nissan N6 варьируются от 99,9 тыс. юаней (примерно 1,1 млн рублей) за ограниченную начальную спецверсию до 129,9 тыс. юаней (около 1,45 млн рублей) за топовую комплектацию. Основные конкуренты модели — BYD Qin L, Geely Galaxy A7, Changan Qiyuan A06, Toyota Camry, а также собственный электрический седан Nissan N7. Автомобиль позиционируется как доступный современный семейный седан с низким расходом топлива и высоким уровнем комфорта, ориентированный на молодых водителей. Продажи в Китае стартовали в декабре 2025 года, однако в мировую экспозицию модель попала именно на Пекинском автосалоне в апреле 2026 года.

© Motor

Nissan Teana — флагманский седан D-класса, который на других рынках известен как Altima. Автомобиль длиной 4920 мм с колёсной базой 2825 мм пережил глубокий рестайлинг. Он получил расширенную решётку радиатора, V-образные светодиодные ходовые огни и сквозную светодиодную полосу сзади с подсвечивающимся красным логотипом Nissan.

Nissan Teana оснащается двумя бензиновыми двигателями — атмосферным 2.0 л (156 л.с.) или турбированным 2.0 л VC-Turbo (243 л.с.). Оба агрегата работают в паре с вариатором CVT. Ключевое технологическое обновление — мультимедийная система Huawei HarmonySpace 5.0 с 15,6-дюймовым центральным дисплеем и аудиосистемой Huawei Sound на 17 динамиков. Благодаря этому Teana стал первым в мире неэлектрическим автомобилем с программным обеспечением от Huawei.