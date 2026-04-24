GAC представил брутальный гибридный внедорожник Yue 7

Новинку отличает брутальная внешность в стиле Land Rover Defender и нового Toyota Prado с акцентом на рубленые формы и коробчатый формфактор кузова. На распашной пятой двери смонтировано запасное колесо без кофра, но в мощном стальном держателе.

Фронтальную часть отличает эффективная оптика с тремя вертикальными дневными пиксельными ходовыми огнями, большой подсвечивающийся логотип GAC на фальшрадиаторной решетке и мощный, как и сзади, бампер.

В профиль выделяются развитые колесные арки, мощные боковые подножки, спрятанные механические ручки дверей (для оптимизации аэродинамики) и внедорожные шины типа AT. Лидар над лобовым стеклом намекает на наличие функций автопилотирования.

Мощные рейлинги, экспедиционный багажник со светодиодной "люстрой" на крыше и штатный фаркоп под задним бампером дают понять, что перед нами машина для путешествий.

Еще одна компоновочная особенность - скрытые патрубки выхлопа (возникает иллюзия, что перед нами - электрокар).

Технические характеристики Yue 7 в ходе презентации не были раскрыты. Однако, как сообщает carsguide.com.au, технически GAC Yue 7 - это подключаемый гибрид, что делает его конкурентом BYD Denza B5. По информации издания, в модели задействуют силовую установку, аналогичную использующейся на минивэнах GAC E8, которая сочетает в себе 2-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбдвигатель и электродвигатель на 373 л.с. и 630 Нм. Батарея будет емкостью около 25 кВт⋅ч, что обеспечит около 100 км "зеленого" электрического хода.

Дебют такого пикапа на рынке намечен на 2027 год, сообщает издание со ссылкой на генерального директора компании Кевин Шу.