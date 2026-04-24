Пассажир пытался провезти в Казань незадекларированные автозапчасти на 63 кг

На него возбудили дело об административном правонарушении

Татарстанские таможенники пресекли незаконный ввоз автозапчастей. Работники аэропорта обнаружили у пассажира, прибывшего международным авиарейсом, почти 63 кг различных автозапчастей. Об этом сообщили в пресс-службе.

Всего было выявлено 149 единиц товаров, среди которых — свечи зажигания, масляные и воздушные фильтры, подушки двигателя, датчики давления и температуры, а также другие комплектующие.

Гражданин пояснил, что запчасти предназначались для личного пользования: он владеет несколькими грузовыми автомобилями, трактором и кроссовером, которые эксплуатирует на принадлежащем ему земельном участке. Мужчина утверждал, что не был осведомлен о необходимости декларирования данного груза и не знает таможенных правил.

— Незнание, как известно, не освобождает от ответственности, — пояснил начальник таможенного поста "Аэропорт Казань" Татарстанской таможни Максим Верендеев.

Результатом необдуманного действия гражданина стало возбуждение в отношении него дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.