Новый Hongqi P567 разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды

Hongqi P567 разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды. Мировой премьерой на Пекинском автосалоне 2026 стал флагманский рамный внедорожник Hongqi P567. Модель базируется на несущей раме и использует гибридную установку по схеме EREV: 2,0-литровый турбодвигатель здесь работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. Привод — четыре отдельных электромотора, которые развивают суммарную мощность 831 лошадиную силу (620 кВт).

© Motor.ru

Полный запас хода составляет 1350 километров, а на электричестве автомобиль способен проехать 280 км по циклу CLTC. Внедорожник оснащается тремя блокировками дифференциалов, задними подруливающими колёсами, пневматической подвеской с регулируемым клиренсом и лидаром на крыше, отвечающим за системы автономного вождения.

В салоне Hongqi P567 установлены крупный центральный сенсорный экран и полностью цифровая приборная панель. В топ-версиях предусмотрены компрессорный холодильник и мощная аудиосистема. Комплекс из лидара и нескольких камер обеспечивает работу городского и трассового автопилота.