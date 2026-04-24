Dreame представила концептуальный суперкар Nebula Next 01

Компания Dreame, широко известная как производитель бытовой техники, удивила посетителей Пекинского автосалона, представив концептуальный суперкар Nebula Next 01. Модель, созданная в рамках «космической программы» бренда, демонстрирует карбоновый кузов нового поколения Carbon Fiber 2.0 и призвана продемонстрировать потенциал компании в области материалов, дизайна и инженерии. Хотя технические характеристики пока не раскрыты, акцент на карбон намекает на развитие композитных технологий, обычно применяемых в премиальных и гоночных автомобилях. speedme.ru

© Dreame

Внешне суперкар выполнен в классическом стиле: низкий профиль, длинный капот, массивные воздухозаборники и выраженные аэродинамические элементы, включая активное антикрыло и развитый диффузор. В салоне установлен крупный горизонтальный дисплей и минималистичная цифровая архитектура, соответствующая тенденциям современных китайских автомобилей.

Nebula Next 01 — это не серийная модель, а скорее имиджевый проект, демонстрирующий амбиции Dreame. Таким образом, компания делает заявление о стирании границ между технологическими и автомобильными брендами, что сегодня становится трендом в китайской индустрии.