Компания Chery показала кроссовер Tiggo X

На Пекинском автосалоне компания Chery представила новый кроссовер Tiggo X. Модель продемонстрировали в черном цвете с крупными колесными дисками, выдержанными в темных тонах.

Можно предположить, что Tiggo X станет новым флагманом линейки Chery, заменив текущий флагман Tiggo 9. Последний скоро начнут выпускать в России под брендом Tenet.

Внешний облик Tiggo X напоминает другие крупные SUV. Однако передняя часть автомобиля выделяется на фоне современных моделей Chery. Фары оснащены двумя светодиодными полосами, логотип бренда подсвечен, а решетка радиатора имеет внушительные размеры.

