Lexus показал спорткар будущего: это уже не просто концепт

Lexus представил на Пекинском автосалоне концептуальное купе LF-ZC, которое задаёт вектор развития бренда на годы вперёд. Этот автомобиль не предназначен для серийного производства, а служит технологическим манифестом, демонстрирующим будущее электромобилей и цифровых интерфейсов. Модель выполнена в стилистике серии концептов LF и подчёркивает переход Lexus к полностью электрической линейке. Об этом сообщает портал speedme.ru.

Концепт представляет собой низкое купе с агрессивной аэродинамикой, широкими колёсами и активной оптикой. Передняя часть лишена традиционной решётки радиатора, а световые элементы формируют единый цифровой облик. Салон отличается минимализмом и цифровым управлением: крупные дисплеи, отсутствие физических кнопок и интеграция интеллектуальных систем, которые уже внедряются в серийные автомобили 2025 года.

В текущем виде LF-ZC не появится в продаже, но его дизайн и технологии перейдут в будущие модели Lexus. Таким образом премиум-бренд намерен усилить конкуренцию с Tesla, Porsche и китайскими производителями люксовых электромобилей. Концепт задаёт ориентиры для всей индустрии, и в ближайшие годы его решения начнут появляться в серийных машинах, меняя привычные представления о премиальном сегменте.