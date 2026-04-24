Дебютировавший на Пекинском автосалоне начальный кроссовер Omoda 4 имеет дизайн, решенный в концепции "кибер-меха". Такой стиль отличается резкими кузовными гранями и фасками. Из-за этого некоторые фанаты усмотрели в Omoda 4 стилистическую привязку к моделям Lamborghini и, в частности, к флагманскому кроссоверу Urus.

Во фронтальной части прослеживаются общие решения с уже продающейся в РФ старшей моделью С5. Акцентированы клювообразная кромка капота и зауженная светодиодная оптика, у задних фонарей - с графической начинкой в виде молний. Внешние зеркала на ножках оптимизируют обзор вперед. Внешние ручки дверей выполнены полускрытыми.

Официально габариты кузова пока не названы, но по ранее озвученным данным, длина составит около 4,2 метра, а колесная база - 2,62 метра. Новинка предлагает расширенные возможности для персонализации оформления экстерьера и салона. Фактически речь идет о возможности выбрать авто под себя за счет внедрения заводской экосистемы тюнинга.

Салон решен в рамках "космической" концепции Starship Cockpit с акцентом на большой центральный сенсорный экран и откидную кнопку запуска двигателя, как в кокпите истребителя. В то же время, интерьер во многом унифицирован с моделями Omoda C5 и Omoda C7.

Технические подробности пока не раскрыты. Однако ожидается, что новый кроссовер предложат в КНР не только с ДВС, но также с гибридной и полностью электрической силовой установкой. Для других рынков и в том числе российском, как ожидается, основным будет исполнение с бензиновым 1,5-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем и передним приводом.

Практически одновременно с дебютом Omoda 4 в Китае начинается серийная сборка этой новинки.

Важно подчеркнуть, что новинку ждут в России, где она с большой степенью вероятности выйдет на рынок как Omoda C4.