Geely представила прототип нового премиального седана Galaxy Light

В рамках Пекинского автосалона компания Geely представила не только свое первое роботакси, но и прототип седана Geely Galaxy Light II. Этот автомобиль хоть и является концептом, демонстрирует будущее общего дизайна линейки Galaxy.

Седан выделяется массивной решеткой радиатора и нитевидной светотехникой. Интерьер обещает быть комфортным и роскошным, что может свидетельствовать о планах Geely сделать эту линейку автомобилей более премиальной. На это также указывают и двери, которые открываются на манер Rolls-Royce.

Внешний вид Galaxy Light II выполнен в строгом представительском стиле. В нем легко угадываются черты, характерные для Mercedes S-Class и Volvo S90.

Технические подробности о новинке пока не раскрываются.

