Пекин представил Smart #6 EHD: первый гибрид с запасом хода более 1000 км
На автосалоне в Пекине дебютировал Smart #6 EHD — первый гибрид бренда, способный преодолеть свыше 1000 км без подзарядки. Стартовая цена по предзаказу составила 18,99 млн юаней (около 2,7 млн долларов).
Новинка знаменует полный отход Smart от концепции компактных городских машин в сторону более крупных и технологичных моделей. Экстерьер выполнен в духе современных электрифицированных авто: закрытая решётка радиатора, сплошная светодиодная оптика и обтекаемые линии. На крыше установлен лидар, что говорит о передовых системах помощи водителю и возможностях автопилота.
В основе силовой установки EHD (супергибрид) лежит 1,5-литровый турбомотор мощностью 120 кВт в паре с электродвигателем. Такая комбинация обеспечивает высокую топливную эффективность и рекордный запас хода, делая модель практичной альтернативой чисто электрическим машинам. Габариты приближены к среднеразмерному классу: длина почти 4,9 метра, колёсная база — 2926 мм. Форма кузова — лифтбек с покатой крышей, доступен активный спойлер.
В салоне — двухэкранная цифровая панель, аудиосистема мощностью более 2000 Вт и продуманные кресла с упором на комфорт. Основными конкурентами на рынке станут Tesla Model Y, BYD Song L и Zeekr 001, однако главное преимущество Smart #6 EHD — гибрид, сочетающий плюсы электромобиля и ДВС.