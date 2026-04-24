Пекин представил Smart #6 EHD

На автосалоне в Пекине дебютировал Smart #6 EHD — первый гибрид бренда, способный преодолеть свыше 1000 км без подзарядки. Стартовая цена по предзаказу составила 18,99 млн юаней (около 2,7 млн долларов).

© Smart

Новинка знаменует полный отход Smart от концепции компактных городских машин в сторону более крупных и технологичных моделей. Экстерьер выполнен в духе современных электрифицированных авто: закрытая решётка радиатора, сплошная светодиодная оптика и обтекаемые линии. На крыше установлен лидар, что говорит о передовых системах помощи водителю и возможностях автопилота.

В основе силовой установки EHD (супергибрид) лежит 1,5-литровый турбомотор мощностью 120 кВт в паре с электродвигателем. Такая комбинация обеспечивает высокую топливную эффективность и рекордный запас хода, делая модель практичной альтернативой чисто электрическим машинам. Габариты приближены к среднеразмерному классу: длина почти 4,9 метра, колёсная база — 2926 мм. Форма кузова — лифтбек с покатой крышей, доступен активный спойлер.

В салоне — двухэкранная цифровая панель, аудиосистема мощностью более 2000 Вт и продуманные кресла с упором на комфорт. Основными конкурентами на рынке станут Tesla Model Y, BYD Song L и Zeekr 001, однако главное преимущество Smart #6 EHD — гибрид, сочетающий плюсы электромобиля и传统 ДВС.