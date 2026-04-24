Toyota представила обновленный RAV4

Компания Toyota представила на Пекинском автосалоне 2026 кроссовер RAV4 2027 модельного года, внешность которого стала заметно строже и массивнее. Передняя часть обзавелась узкой оптикой и переработанной решеткой радиатора в новом фирменном стиле, а профиль получил выраженные грани и защитные накладки на колесные арки. Задние фонари теперь имеют иную светодиодную графику, а геометрия кузова стала более лаконичной.

В салоне обновления коснулись цифровой составляющей: появились крупный центральный дисплей мультимедиа и виртуальная приборная панель, а центральная консоль получила новые отсеки для хранения и компактный селектор коробки передач. Отделка стала более практичной и эргономичной. Характеристики модели и моторная гамма пока не раскрыты, но ожидается, что RAV4 сохранит гибридные версии.