Toyota представила в Пекине флагманскую электрическую модель bZ7

Японский автогигант Toyota в сотрудничестве с китайской GAC представил на Пекинском автосалоне новый флагманский электромобиль bZ7. Этот большой седан, длина которого превышает пять метров, должен стать главной электрической моделью компании на китайском рынке. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Экстерьер bZ7 выдержан в едином фирменном стиле семейства электрокаров Toyota. Внешность отличают классические дверные ручки, боковые зеркала и стремительный силуэт с узнаваемой светотехникой, хотя некоторые мелкие детали были упрощены.

Внутри автомобиля царит минималистичная архитектура в китайском стиле. Небольшой приборный дисплей спрятан под козырек, а крупный планшет мультимедийной системы установлен на видном месте. На центральной консоли размещены физические кнопки и площадка для беспроводной зарядки. Седан также оснащен полноразмерной панорамной крышей.

Наличие лидара над лобовым стеклом и сотрудничество Toyota с китайской фирмой Momenta указывают на то, что bZ7 получит продвинутую систему автономного вождения.