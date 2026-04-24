Lexus LX представили в Пекине: внедорожник стал еще премиальнее

Обновлённый Lexus LX дебютировал на Пекинском автосалоне, представив публике более агрессивный и современный дизайн, который сохраняет фирменную брутальность модели. Передняя часть внедорожника теперь оснащена массивной решёткой радиатора с горизонтальными ламелями и узкой светодиодной оптикой. На деле автомобиль выглядит ещё внушительнее благодаря матовому тёмному окрасу кузова и чёрным многоспицевым дискам. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Сбоку LX остаётся классическим рамным внедорожником с высокой линией остекления и внушительными габаритами, а его практичность подтверждает задняя часть, включающая полноценный третий ряд сидений и вместительный багажник с электроприводом двери. Интерьер выполнен в традиционной для Lexus манере, с упором на комфорт и эргономику. Даже при сложенном третьем ряду остаётся достаточно места для груза, что делает авто универсальным для дальних поездок.

Таким образом, новый LX подтверждает статус одного из лучших в сегменте крупных внедорожников: он сочетает роскошь, надёжность и внедорожные возможности. Вместо радикальных изменений бренд укрепил сильные стороны — статус, комфорт и проходимость. В условиях растущей популярности кроссоверов такие автомобили сохраняют особую ценность для ценителей.