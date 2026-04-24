Lexus представил обновленный ES 2026 модельного года

Компания Lexus представила в Китае новый седан ES 2026 модельного года, который заметно изменился внешне и технически. Автомобиль получил более агрессивную оптику, спойлер на крышке багажника и плавные линии капота. В профиль выделяются скрытые дверные ручки и черная полоса, напоминающая разряд молнии. Габариты увеличились: длина теперь составляет 5140 мм (+165 мм), колесная база — 2950 мм (+80 мм). Заднюю часть украшает сквозная светодиодная полоса. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Интерьер выполнен в концепции «время как роскошь»: преобладает светло-зеленый оттенок, минимум физических кнопок, сдвоенные экраны — 14-дюймовый мультимедиа и отдельный для пассажира. Впервые предлагается ароматическая система с нотками бамбука. В оснащении — проекционный дисплей, акустика Mark Levinson, подогрев и вентиляция кресел, ассистенты уровня L2.

Линейка двигателей включает гибридную версию ES 300h с 2,0-литровым ДВС (112 кВт) и электромотором (83 кВт), суммарная мощность — 145 кВт, работает в паре с вариатором E-CVT. Также доступны электрические модификации ES 350e и ES 500e на новой платформе GA-K с увеличенной батареей.