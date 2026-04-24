Mansory представил экстремальные версии Ferrari и Lamborghini

На Пекинском автосалоне компания Mansory представила ряд смелых проектов, включая Pugnator на базе Ferrari Purosangue, а также доработанные Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan с Phantom. Эти новинки выделяются агрессивным дизайном и техническими улучшениями.

Pugnator оснащён полностью переработанным аэродинамическим обвесом, а Urus Coupe получил расширенный кузов. Для моделей Rolls-Royce созданы уникальные элементы отделки, включая карбон с выраженной текстурой и трёхцветную окраску.

Двигатели этих автомобилей форсируются до 750 лошадиных сил и более, что достигается за счёт модернизации выхлопной системы, турбонаддува и электронных блоков. Особое внимание уделено также дизайну: массивные антикрылья, расширенные арки и сложные диффузоры.

В интерьере применяются кожа, алькантара и карбон с эксклюзивными цветовыми сочетаниями. Компания ориентируется на клиентов из ОАЭ, Китая и США, где высок спрос на максимально индивидуализированные автомобили.

Такие проекты конкурируют не с заводскими версиями, а с тюнинг-ателье вроде Brabus и TechArt, предлагая ещё более радикальный стиль. Учитывая текущие тренды, экстремальная кастомизация продолжает набирать популярность в премиум-сегменте.