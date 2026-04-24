Dongfeng представил Taishan X8

На пекинском автосалоне китайский автопроизводитель Dongfeng представил сразу несколько значимых новинок и обнародовал свою стратегию до 2030 года, делая акцент на электрификации и умных технологиях. Компания намерена довести долю электромобилей до 70% от всех продаж.

© Dongfeng

Главной премьерой стал крупный внедорожник Voyah Taishan X8, который ориентирован на комфорт и высокие технологии. Автомобиль оборудован просторным салоном с двумя 15,6-дюймовыми экранами, а также системой автономного вождения на базе четырёх лидаров Huawei. Модель поддерживает автопилот третьего уровня и оснащена 800-вольтовой архитектурой, обеспечивающей быструю зарядку, что делает её серьёзным конкурентом в своём сегменте.

Кроме того, был показан концепт EQ-Reborn, дизайн которого вдохновлён военной техникой Dongfeng. Этот образец демонстрирует новый подход бренда, сочетающий внедорожные качества, цифровые решения и адаптивную конструкцию.

Не менее примечательным стал внедорожник M-Hero 817 Ultimate, предназначенный для экстремальных условий эксплуатации. Он оснащён передовой системой Huawei ADS 5 с внедорожным автопилотом, а его брутальный внешний вид, мощные шины и высокая производительность подчёркивают готовность к серьёзным испытаниям, включая участие в раллийных гонках.

На стенде также представили семейный автомобиль Starry Sea V6, который отличается шестиместным салоном и гибридной концепцией кузова, объединяющей черты SUV и MPV. В целом Dongfeng последовательно укрепляет свои позиции на китайском рынке, предлагая широкую линейку машин — от повседневных моделей до специализированных внедорожников, при этом делая ставку на сотрудничество с Huawei, что становится стандартом для китайской автомобильной индустрии.