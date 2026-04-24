В Пекине прошла премьера внедорожника BAW 212

Компания BAW представила на Пекинском автосалоне обновленный внедорожник BAW 212. Этот современный пятидверный SUV отличается более скромным дизайном по сравнению с традиционными моделями линейки.

Внешность автомобиля сочетает современный стиль и характерные для классических внедорожников особенности, такие как угловатые формы кузова, широкие колесные арки и округлая оптика. При ближайшем рассмотрении в машине угадываются знакомые черты Ford Bronco.

Согласно предварительным данным, модель будет ориентирована на городские условия и легкое бездорожье, что ставит ее в ранг кроссоверов. Технические характеристики пока не раскрыты, но по предварительным данным автомобиль будет оснащен двухлитровым бензиновым двигателем, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

