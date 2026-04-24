Changan представил гибридный кроссовер с массажем кресел

Changan показал гибридный кроссовер без внешней зарядки за 1,2 млн рублей. Changan CS75 Plus компания представила на Пекинском автосалоне. Под капотом у кроссовера установлен 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с. с топливным впрыском под давлением 500 бар и термическим КПД 44,28%. Суммарная отдача всей силовой установки достигает 241 л.с., а заявленный расход топлива составляет 3,8 литра на 100 км.

Кроссовер оснащается адаптивной подвеской и стереосистемой с 18 динамиками, а передние кресла получили вентиляцию и массаж. Экономичный гибрид способен проехать на одном баке до 1500 км. Внешность модели отличают V-образная решётка радиатора и аэродинамичные колёсные диски диаметром от 18 до 20 дюймов. В Китае цены на новинку стартуют от 109,9 тыс. юаней, что составляет около 1,2 млн рублей.