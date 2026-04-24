Какие машины с автосалона в Пекине могут доехать до России

В Пекине открылся 19-й международный автосалон - это одна из крупнейших выставок в мире. Свои новинки представили ведущие концерны, но большая часть премьер пришлась на китайские компании. Какие машины могут доехать и до России - узнал корреспондент "РГ", посетивший мотор-шоу.

Если раньше все следили за автосалонами в Нью-Йорке, Женеве, Франкфурте и Париже, то сейчас про них попросту забыли. Большинство глобальных брендов предпочитают онлайн-премьеры, традиционные автосмотры признаны слишком дорогим удовольствием. Но в КНР все по-другому. Именно здесь на автошоу демонтируют развитие электромобилей, гибридных технологий, автономного вождения и инновационных цифровых решений. Центр мирового автопрома переместился в Поднебесную. И это не пустые слова. Судите сами.

По итогам 2025 года китайские автопроизводители впервые в истории вышли на первое место в мире по суммарным продажам новых машин, обойдя японские компании. Ведущие дизайнеры, инженеры и просто лучшие умы трудятся на концерны из КНР - китайцы просто их перекупили. В итоге автосалоны в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу - это то, за чем следит весь мир, где проходят сотни премьер и куда устремляются журналисты и блогеры со всей планеты.

В этом году выставка в столице Китая достигла рекордных масштабов: на площади 380 тыс. кв. м свои новинки показали 1000 участников, а до 3 мая ее должны посетить около 1 млн человек. Один из трендов Auto China 2026 - большие и квадратные внедорожники.

Так, в Пекине также прошла премьера GAC Yue 7. Автомобиль получил внедорожный обвес кузова с силовым багажником, лестницей, боксом для хранения и дополнительным освещением. Этот внедорожник предлагает интегрированную рамную конструкцию, параллельную гибридную силовую установку и пневмоподвеску с возможностью регулировки дорожного просвета. Марка из Гуанчжоу активно выводит новинки и на российский рынок, так что T75 в будущем можно ждать и у нас.

Hongqi представил серийную версию гибридного внедорожника. Ранее модель была известна под индексом P567. Машина получила рамную конструкцию и дизайн в стилистике "крепости" с использованием элементов традиционной китайской архитектуры. Гибридная система включает 2-литровый турбированный ДВС и четыре электромотора. Общая мощность силовой установки - 843 л.с., максимальный пробег достигает 1350 км. Машина разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Ждем этого исполина и в РФ.

Бренд Rox показал внедорожник класса "люкс" Adamas в специальной версии Royal Edition. Салон такого автомобиля получил отделку перфорированной кожей с золотой прострочкой, вышитые логотипы и премиальные детали отделки. Машина, изначально созданная для ближневосточного региона и посвященная королевской семье ОАЭ, теперь готовится к выходу на международные рынки. Сам Adamas не только начнут продавать в России, но и собирать - на заводе "Автотор" в Калининграде.

Rox Adamas оснащен гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового ДВС и двух электромоторов, которые выдают 476 лошадиных сил и обеспечивают полный привод. Adamas получил, включая пневмоподвеску, новый ДВС-генератор и усиленную защиту батареи.

Нельзя пройти мимо премиального Li Auto L9, который обзавелся приставкой Livis. Новый автомобиль получил активную подвеску, подруливающую заднюю ось, рулевое управление по проводам.

В движение машину приводит последовательно-гибридная установка на базе нового 1,5-литрового двигателя, выполняющего роль генератора. Тяговая батарея емкостью 72,7 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 420 км (по циклу CLTC), а суммарный запас хода превышает 1500 км. Li Auto официально продают и в России, так что ждем новинку и у нас.

Показали в Пекине и кроссовер Omoda 4, который получил дизайн в стиле "кибер-меха". У машины резкие кузовные грани. Во фронтальной части прослеживаются общие решения с уже продающейся в РФ старшей моделью С5. Технические подробности пока не раскрыты. Однако ожидается, что новый кроссовер предложат в КНР не только с ДВС, но также с гибридной и полностью электрической силовой установкой. В РФ же точно появится бензиновая версия модели.

Как считает вице-президент, коммерческий директор ГК Альфа-Лизинг Ольга Кириллова, Пекинский автосалон закрепил тренд на массовое внедрение гибридных платформ нового поколения (PHEV) и доминирование гибридов над чистым ДВС.

"Для России с ее климатом и масштабами дорожной сети данные технологии - оптимальное решение. По нашим ожиданиям в ближайшие два года именно сложные гибридные платформы станут основой для обновления модельных рядов локальных заводов, что позволит предложить российскому рынку технологичный, но при этом автономный транспорт. Высокая остаточная стоимость таких гибридов позволит предлагать более привлекательные лизинговые условия по сравнению с традиционными ДВС-моделями за счет меньшей амортизации", - говорит она.