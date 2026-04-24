Названы зарубежные «доноры» легендарных «Жигулей», «Волги» и «Чайки»

Эксперты назвали иномарки, которые послужили базой для известных советских машин. Разные климатические условия страны, специфическое состояние дорог и требования эксплуатации в СССР давали инженерам возможность создать уникальную машину на основе уже существующего западного образца. Эксперты портала 110km.ru представили пять таких легковушек, ставших легендами советской автомобильной промышленности.

Первой в этом ряду идёт ВАЗ-2101 «Жигули». Исходным стал итальянский Fiat 124, получивший в 1967 году в Европе титул «Автомобиль года». Специалисты Волжского автозавода усилили кузов, заменили подвеску и перенастроили двигатель, чтобы машина справлялась с разбитыми дорогами и топливом низкого качества. В итоге советский автомобиль превратился в настоящий символ времени и до сих пор вызывает тёплые чувства у многих россиян.

«Москвич-400» появился на базе немецкого Opel Kadett K38. После войны в распоряжении СССР оказались не только чертежи, но и производственное оборудование для этой модели. Автомобиль вошёл в число первых по-настоящему массовых и дал старт активному развитию отечественного автопрома. При явном внешнем сходстве с немецким оригиналом советская версия выгодно отличалась большей выносливостью и простотой в обслуживании.

ЗАЗ-965 советские граждане прозвали «горбатым», хотя его итальянский прототип — Fiat 600 — никогда не имел такого прозвища. Советские специалисты максимально упростили и удешевили автомобиль, сделав его доступным для миллионов граждан. Несмотря на противоречивую репутацию, ЗАЗ-965 стал настоящим народным автомобилем.

При создании ГАЗ-24 «Волга» советские конструкторы ориентировались на американские Ford Falcon и Plymouth Valiant, но финальная версия получилась самодостаточной. В СССР этот автомобиль придавал статусности его владельцу. Просторный салон, выносливая подвеска и хорошо узнаваемый облик сделали машину легендой.

Создатели представительского ГАЗ-13 «Чайка» вдохновлялись американскими Packard. Роскошный интерьер, мощный двигатель и крупные габариты подчёркивали положение тех, кто пользовался этой машиной. Модель очень напоминала заокеанские образцы, но была полностью адаптирована под советскую действительность.