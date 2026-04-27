Глава Ford показал прототип отмененного в 2024 году 3-рядного SUV

Глава Ford Дуг Филд показал прототип отменённого в 2024 году 3-рядного SUV.

В соцсетях Дуга Филда (Doug Field), одного из топ-менеджеров Ford, засветились кадры интересного прототипа. Сама компания быстро внесла ясность: машина действительно существует, но в серию она так и не пошла.

По сути, перед нами «3-рядный SUV, который мы отменили в 2024 году», пояснили в Ford. Сейчас эту разработку используют как тестовую платформу – на ней отрабатывают технологии для будущего поколения электромобилей. То есть, хоть проект и закрыли, наработки не пропали даром.

Что интересно, изначально серийная версия обещала быть весьма бодрой. Заявленный запас хода – больше 560 км. Причём быстрая зарядка позволяла добавить 160 км всего за шесть минут. А для тех, кому этого мало, готовили модификацию с увеличенным запасом хода – до 885 км без подзарядки.

Внешне прототип совсем не похож на привычные Ford. У него аэродинамичный кузов: округлая передняя часть, покатая крыша и почти вертикальная корма – этакий обтекаемый гибрид форм. Всё ради снижения сопротивления воздуха, что критично для электрокара.

Кстати, в Ford не скрывают: несмотря на отмену, этот прототип окажет «значительное влияние» на будущие модели компании. Хотя стратегия по электрификации в целом поменялась – теперь ставка на более доступные машины, вроде пикапа за 30 тысяч долларов. Видимо, инженерные решения с этого SUV ещё пригодятся.