Genesis G90 получит автопилот третьего уровня

Южнокорейский автопроизводитель Genesis активно тестирует обновлённую версию флагманского седана G90, который может стать первым в стране автомобилем с автопилотом третьего уровня. Премьера модели запланирована на третий квартал 2026 года.

© Genesis G90

Во время дорожных испытаний в Корее был замечен предсерийный прототип G90 с новым дизайном. Ожидается, что именно эта модель послужит платформой для внедрения передовой системы автономного управления. С помощью G90 компания намерена составить серьёзную конкуренцию таким гигантам, как Mercedes-Benz S-Class и Tesla.

Ключевая особенность — автопилот Level 3. При определённых условиях, например на скоростных автомагистралях, машина способна полностью брать на себя управление, избавляя водителя от необходимости держать руки на руле и постоянно следить за обстановкой. Для работы системы задействован целый набор сенсоров: LiDAR, радары и камеры, которыми управляет новый блок ADCU. Разница с системами Level 2 в том, что автомобиль самостоятельно оценивает дорожную ситуацию и предоставляет водителю достаточно времени, чтобы при необходимости вернуть управление.

Изначально Genesis планировала внедрить автопилон третьего уровня ещё в 2023 году, но отложила запуск, чтобы лучше отработать аспекты безопасности. Теперь разработчики вернулись к этой стратегии, делая упор на премиум-сегмент. В компании полагают, что G90 станет не просто ответом немецким брендам и Tesla (чьи автономные системы пока не превышают уровень 2+), но и задаст новые стандарты в классе люксовых авто с расширенными функциями самостоятельного вождения.