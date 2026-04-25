ГИБДД начала масштабные рейды в регионах

В эту субботу и воскресенье ГИБДД проведет в регионах массовые рейды. Инспекторы будут искать нетрезвых автомобилистов, сообщает телеканал 360 со ссылкой на госавтоинспекцию.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проходит в отдельных районах Москвы и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Также масштабные проверки запланированы в Самарской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областях, Югре и других регионах.

В ГИБДД призвали не быть равнодушными к проблеме пьянства за рулем.

«Если вам станет известно о водителе, управляющем транспортом в нетрезвом виде, сообщайте об этом», — заявили в ведомстве.

За вождение в нетрезвом виде предусмотрено лишение водительских прав до двух лет и штраф 45 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.