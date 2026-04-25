10 удивительных фактов о Porsche, о которых вы не знали

25 апреля 1931 года конструктор Фердинанд Порше зарегистрировал в Штутгарте автомобильную компанию Porsche Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH. "Российская газета" собрала интересные факты о немецком бренде, его основателе Фердинанде Порше и о связях самого Порше и его компании с нашей страной.

В центре логотипа Porsche изображена лошадь, вставшая на дыбы. Этот элемент позаимствован у герба города Штутгарт, в котором находится штаб-квартира компании. С 1950-х годов эмблему вручную изготавливали из золота, что подчеркивало статус бренда. На автомобиле эмблема Porsche впервые появилась в 1952 году. Ею украсили рулевое колесо модели 356, позже она появилась на капотах и колпаках колес.

В 1899 году Порше создал свой первый полностью электрический автомобиль - Lohner-Porsche с двумя мотор-колесами по 2,5 л.с. каждое. Через год на Всемирной выставке в Париже этот электрокар был признан самым инновационным изобретением мероприятия. Еще через год была представлена гибридная модификация модели с двумя бензиновыми двигателями мощностью 3,5 л.с. каждый. Позже появилась полноприводная версия с четырьмя мотор-колесами. Производство Lohner Porsche было прекращено в 1906 году.

В 1914 году Фердинанд Порше побывал в Санкт-Петербурге по приглашению царя Николая II. Целью визита стала разработка автомобиля для императорской семьи. Однако проект так и не был реализован, но событие заложило основы для будущего присутствия Porsche в России и СССР.

В 1932 году Фердинанда Порше пригласили в поездку по индустриальным центрам СССР, рассчитывая привлечь его к работе в стране. Порше принял предложение и посетил Сталинградский тракторный завод, а также производства в Одессе, Киеве, Курске и Нижнем Новгороде. По итогам поездки Порше предложили стать главным специалистом по автомобилям и тракторам СССР. Предлагались беспрецедентные материальные условия и полная автономность в работе. Тем не менее, Порше отказался от предложения, сославшись на возраст (на тот момент - 57 лет), незнание русского языка и непривычную обстановку.

В конце 1930-х - начале 1940-х годов бюро Порше проектировало военную технику для вермахта. Среди прочего, в рамках предприятия был создан тягач для тяжелой артиллерии Austro Daimler M17, бронеавтомобиль Sd.Kfz. 231, самоходные артиллерийские установки "Фердинанд", сверхтяжелый танк Panzer VIII Maus и прототип армейского полноприводного автомобиля VW Typ 82. Одновременно Порше хорошо известен по таким довоенным разработкам, как Volkswagen Beetle (KdF-Wagen), представленном в феврале 1939 года и спортивным автомобилям - гоночный автомобиль класса Гран-при Auto Union Type A (1934) и Porsche Type 64 (1939 г).

Компания Porsche отметилась во множестве нереализованных и одном реализованном проекте с отечественными автопроизводителями. В 1973 году через министерство автопромышленности СССР к Porsche обратился АЗЛК. Немецкой компании предлагалось подготовить предложения по модернизации "Москвича-412". Специалисты Porsche предложили следующий комплекс нововведений: черную решетку радиатора и аналогичные по цвету логотипы, изменение дизайна панели приборов и рулевого колеса, а также сиденья с подголовниками, карты и ручки открывания дверей. Однако этот проект в итоге не был реализован. Вместо модернизации "Москвич-412" завод в 1976 м запустил в производство "Москвич-2140".

В первой половине 1970-х годов Волжский автомобильный завод тоже предпринял попытки сотрудничать с Porsche. В результате переговоров через советскую фирму "Внештехника" удалось договориться об участии немцев в модернизации ВАЗ-2103. В результате был создан советско-немецкий прототип для экспортных рынков с модной фронтальной частью без хромированных деталей и со спойлером в переднем бампере. Усовершенствовали также руль и переднюю панель. Была доработана подвеска и тормозная система, а также проведена корректировка системы охлаждения двигателя. К сожалению, этот проект тоже не был реализован.

Во второй половине 1970-х немецкая компания обратились к российской стороне с предложением выпускать на заводе АЗЛК в Москве спортивное купе Porsche 924. Тем не мнее, руководство "Москвича" не одобрило проект, несмотря на то что специалисты немецкого бренда уже помогали АЗЛК с модернизацией 412-го. Среди вероятных причин называют требования советской стороны к Porsche построить на территории АЗЛК отдельную производственную линию и передать технологии, связанные с металлообработкой и проектированием.

Самым же масштабным реализованным проектом АвтоВАЗа с привлечением Porsche стало создание первого переднеприводного тольяттинского автомобиля ВАЗ-2108 "Спутник"(затем, с конца 1980 х годов - "Самара"). Переговоры о сотрудничестве начались в 1979 году. С осени 1980 года специалисты Porsche начали вносить свои предложения. Porsche участвовало также в доводке "восьмерки" на полигоне. Среди прочего, немецкие специалисты предложили применить выштамповку над багажной дверью, с тем чтобы потоком воздуха "догрузить" задние колеса. Также компания дала рекомендации по комплектующим: стойкам передней подвески, конструкции задней балки, радиаторе, карбюраторе, стеклоподъемниках и других узлах. Кроме того, инженеры Posrche вносили предложения по конструкции двигателя ВАЗ-2108, улучшению систем питания и зажигания.

В конце 1980-х, инженерное подразделение Porsche участвовало в модернизации "Оки". В рамках проекта инженеры работали над двигателями объемом 1,1 и 1,3 литра и коробкой передач. Перед немецкой командой ставилась цель также оптимизировать управляемость, комфорт и безопасность. К сожалению, этот проект не удалось реализовать, в основном из-за финансовых сложностей.